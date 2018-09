'Het enige wat ik kan doen, is dit register tekenen en bidden'

Vijf vrouwen staan hand in hand in de witte tent in de Cremerstraat, die de gemeente daar heeft neergezet om bloemen en knuffels in neer te leggen. Na het leggen van bloemen en het aansteken van een kaars staan ze minutenlang stil, in gedachten verzonken, denkend aan wat zich afgelopen zaterdag heeft afgespeeld in een woning in de straat.