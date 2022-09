Het grootwinkelgedrocht van C&A werd vanaf het begin al gruwelijk lelijk gevonden

Sliedrecht maakt zich klaar voor komst vijftig asielzoe­kers in eigen gemeente­huis

Het gemeentekantoor in Sliedrecht wordt momenteel klaargestoomd voor de opvang van zo'n vijftig asielzoekers. Maandagochtend informeerde de burgemeester de gemeenteraad en betrokken bewoners en bedrijven aan de Industrieweg over het besluit. Over ruim twee weken moet het pand gereed zijn.

5 september