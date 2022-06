Het Hollandsch Diep moet veiliger, aldus Moerdijk: ‘We maken ons grote zorgen’

Raad Papen­drecht hopeloos verdeeld over koopzonda­gen

De gemeenteraad van Papendrecht is hopeloos verdeeld over de openstelling van winkels op zondag. Er zijn drie kampen, die donderdagavond tijdens een eerste bespreking in het geheel niet bij elkaar kwamen. Op 5 juli moet de raad een knoop doorhakken.

