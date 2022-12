Het kan weer: illegaal vuurwerk inleveren zonder straf

Vuurwerkin­za­me­ling in Dordt levert 51 kilo op: ‘Dit scheelt straks in de ziekenhui­zen’

Inwoners van Zuid-Holland Zuid, vooral uit Dordrecht en omgeving, hebben maandag 51 kilo illegaal vuurwerk ingeleverd. Ze deden dat op de parkeerplaats van FC Dordrecht, waar de politie alleen toekeek: er gold een algemeen pardon. Burgemeester Wouter Kolff is tevreden over het resultaat: ,,Alles wat we op deze manier binnenhalen, gaat de lucht niet in en vermindert de druk in de ziekenhuizen.’’

