Het stond jarenlang te verpauperen maar nu komen er toch echt appartementen in patriciërshuis De Hoogt

Van Hoorne Entertain­ment maakt kans op Musical Award: ‘Droom die in vervulling gaat’

Musicalproducent Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf maakt op 28 april kans om voor de eerste keer een Musical Award te winnen. De musical Belle en het Beest staat momenteel in de top 3 in de categorie ‘Familie Musical’. Daarbij is het aantal publieksstemmen bepalend in de winst.

7 april