Het valt Kevin mee om in de kou te werken: ‘Als je een beetje bezig blijft, dan krijg je het vanzelf warm’

Sliedrecht­se watertoren­ter­rein ligt er bijna een jaar na sloopkogel nog steeds hetzelfde bij

Ook in 2023 is het weer de vraag wanneer er iets gaat gebeuren met het Sliedrechtse watertorenterrein. Het moet na de veelbelovende bouwplannen het visitekaartje van het Baggerdorp worden, maar dat gaat nog wel even duren.

6 februari