Het verdriet druipt van de rouwadvertenties voor vier jonge omgekomen vrouwen: ‘Je komt niet meer terug’

UPDATE Hulpdien­sten uitgerukt voor lichaam in water in Dordrecht: ‘Vooralsnog gaan we niet uit van een misdrijf’

In Dordrecht is vanmorgen een lichaam aangetroffen in het water. De politie weet nog niet hoe die persoon daar terecht is gekomen. ,,Uit voorzorg doen we onderzoek om uit te sluiten dat het om een misdrijf gaat.”

10 mei