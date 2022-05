Het Vogelplein heeft juist veel te danken aan het Vogelnest

Ik heb er in mijn jeugd veel rondgehangen… op het Vogelplein. Vroeger was dat gewoon een fijn plein en eh… Dordtser dan Dordts. Gezellig vooral, want winkeltje hier, winkeltje daar, je kon er, zowel op het plein zelf als in de straatjes daaromheen, nog ruim parkeren en de sfeer was er vreedzaam. Ja, zó herinner ik me dat plein uit de jaren die ik doorbracht op het Gemeentelijk Lyceum aan de Noordendijk.