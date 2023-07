Het weer werkt niet bepaald mee voor mensen die vakantievieren in eigen land: ‘Slecht weer bestaat niet’

Bloemenzee in Pluktuin Dordrecht is terug: ‘Een écht veldboeket vind je niet bij de bloemist’

Na de domper van vorig jaar is er weer een heuse bloemenzee aan de Kromme Zandweg. Plukken voor een prikkie: het kan in de idyllische Dordtse Pluktuin. Dat was de meeste mensen niet ontgaan, de opkomst bij de opening woensdagmorgen was enorm. ,,Thuis zie je dan je vers geplukte boeketje in een vaas staan en dan denk je: dat heb ik toch mooi zelf gedaan.”