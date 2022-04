Hieperdepiep voor Willem-Alexander! Drukte op de kleedjesmarkt en dansen in het zonnetje

Koningsdag is begonnen. AD De Dordtenaar verzamelt in dit artikel de Koningsdag-belevenissen uit de Drechtsteden en Molenlanden.

Stuur jouw mooiste Koningsdag-foto op Jouw foto op onze site? Stuur jouw leukste Koningsdag-foto naar ons op door te mailen naar dd.redactie@ad.nl. Vermeld daarbij wie er op de foto te zien zijn en in welke plaats de foto is gemaakt. De leukste foto’s uit deze regio verdienen een plekje op onze site.

Het is goed druk in de Dordtse binnenstad. Sinds vanmorgen vroeg wordt er druk onderhandeld op de kleedjesmarkt voor kinderen, zoals hier op de Vriesestraat. Verderop in het centrum staan kraampjes voor volwassenen die hun oude spullen van zolder hebben gehaald om te verkopen.

Volledig scherm De vrijmarkt op de Vriesestraat in Dordrecht. © Jeffrey Groeneweg

Even verderop in diezelfde straat was het flink aanpoten vanmorgen, bij banketbakkerij Van der Sterre om precies te zijn. Vanaf 7.00 uur vanmorgen vlogen de oranjetompoucen over de toonbank.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Bakkerij van der Sterre 🌟 (@bakkerijvandersterre) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Joehoe! Lekker springen, zo hoog mogelijk, met je haren in de wind. In Papendrecht is er naast en vrijmarkt, van alles georganiseerd voor kinderen.

Volledig scherm Lekker springen in Papendrecht! © Jeffrey Groeneweg

Overal in de regio trekken kinderen álles uit de kast om hun fiets, step of skelter zo mooi mogelijk te versieren voor een versierde fietsenoptocht. Zo ook de Dordtse Jaimey, die vrolijk mee stepte in de optocht door de wijk Zuidhoven.

Volledig scherm Jaimey uit Dordrecht deed mee aan de optocht in Zuidhoven. © Privéfoto

Op de Grotekerksbuurt staan de kraampjes van de vrijmarkt aan de ene kant van de straat, en aan de andere kant speelt Isa viool voor het langslopende publiek. ,,Ze verdiende een aardig zakcentje”, vertelt haar moeder Marinka. Zelf verkocht ze samen met haar zussen Aniek en Ilsa spullen voor de deur van hun huis.

Volledig scherm Isa speelt viool op de Grotekerksbuurt. © Privéfoto

Volledig scherm Ilsa, Aniek en Marinka verkopen spullen op de Grotekerksbuurt. © Privéfoto

De vlag hijsen. Twee jaar geleden was het de laatste grote activiteit voor de bewoners van het Parkhuis in Dordrecht, voordat de coronacrisis genadeloos toesloeg in het verzorgingshuis. ,,Na twee zware jaren kon en mocht het eindelijk weer. En wat een opkomst!” aldus Jolanda Dolleman van het Parkhuis. Het rood-wit-blauw werd in de top gehesen door burgemeester Wouter Kolff, de jeugdburgemeester en een vertegenwoordiger van de Dubbeldamse Oranjevereniging.

Volledig scherm Onze bewoners hebben zichtbaar genoten 👑 © Parkhuis Dordrecht

Voor hond Bodi uit Nieuw-Lekkerland is het een dag als ieder ander, al ziet hij er vandaag éxtra schattig uit. Zijn baasje Joyce deed hem een lekker kleurig oranje sjaaltje om: ,,We laten hem uit in stijl!”

Volledig scherm Hond Bodi is helemaal in stijl! © Privéfoto

Volledig scherm Burgemeester Wouter Kolff en kinderburgemeester Jacob van de gemeente Dordrecht zijn klaar voor een feestelijke Koningsdag. © Wouter Kolff (Twitter)

Ook een traditionele bijeenkomst op Koningsdag: de aubade op het Stadhuisplein in Dordrecht. Mét het zonnetje dat langzaam maar zeker zorgde voor een paar welkome zonnestralen op het plein.

Volledig scherm De aubade op het Stadhuisplein in Dordrecht. © Rik van der Linden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Papendrecht Verrast (@papendrechtverrast) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pippy is door haar baasje Carin van Toorn uit Dordrecht feestelijk uitgedost voor Koningsdag. Het sjaaltje dat Pippy draagt heeft Carin zelf gemaakt. ,,Ik heb heel veel van deze hondensjaaltjes gemaakt voor 3 euro per stuk en verkocht’’, laat ze weten. De opbrengst (ruim 400 euro) heeft Carin overgemaakt naar Giro555 en het Máxima kinderziekenhuis.

Volledig scherm Hond Pippy van Carin van Toorn uit Dordrecht ziet eruit als een echte oranje koningin. © Carin van Toorn

Instagram-honden Dewi en Monet uit Dordrecht zijn helemaal klaar voor Koningsdag.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @adventuresheperd Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Sliedrecht laat Saskia de verkoopster in zichzelf los op de kleedjesmarkt. En ze heeft de nodige steun.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Saskia Korevaar - de Ruiter (@saskia.korevaar) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog geen idee hoe je jouw Koningsdag moet invullen? Hier vind je wat er in de regio te doen is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.