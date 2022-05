High Five Foundation neemt grote groep kinderen én Oekraïense vluchtelingen in Dordt mee naar Efteling

Het is het jaarlijkse uitje voor de kinderen die zijn aangesloten bij de High Five Foundation in Dordrecht: een dagje naar de Efteling. Na corona kan het aankomende zaterdag eindelijk weer, maar ze gaan niet alleen. Een bus vol Oekraïense vluchtelingen gaat ook mee.

,,We kwamen op het idee om te kijken of de Oekraïners het misschien leuk zouden vinden om mee te gaan’’, vertelt Judith Holster van High Five na een bezoekje aan de Oekraïners in Crownpoint. ,,Ze wilden graag mee, maar zeiden wel dat er een deel van de Oekraïners in Sliedrecht zit. Dus die mensen daar nemen we ook mee!’’

Zaterdagochtend vertrekken er drie bussen met in totaal 155 Dordtse kinderen inclusief vrijwilligers vanaf het Wantijpaviljoen richting de Efteling. Holster: ,,En een bus met vijftig Oekraïners vertrekt vanaf Crownpoint, rijdt dan door naar Sliedrecht en gaat dan ook richting de Efteling. In die bus zitten zij met eigen begeleiding, want wij spreken de taal niet.’’

Eindelijk weer Efteling

Holster is blij dat het jaarlijkse uitje weer kan. ,,We zijn in februari 2020 nog geweest voor ons vijfjarig bestaan. Toen konden we nog net, want een maand later kwam corona.’’ Vorig jaar organiseerde de stichting een alternatief: ze gaven een grote groep kinderen nieuwe fietsen.

