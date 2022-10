Hij was 1 jaar op vrije voeten, nu moet ex-leider van de Sterrenburgbende wéér de bak in voor wapenhandel

COLUMN Ganzen­jacht is zowel wreed als zinloos…

Met lokvogels en lokgeluiden mogen jagers komende winter in de Biesbosch ganzen lokken om ze vervolgens af te knallen. Het provinciebestuur is van plan om hier de nodige vergunningen voor af te geven en dat verbaast me hogelijk omdat dit volledig onnodig is.

9 oktober