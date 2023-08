Hilarische afwezigheidsbriefjes vertellen dat winkelier Ali op vakantie is: ‘Ik ben een potje vrijen in Turkije’

Winkelier Ali geniet van aandacht én vakantie

De Dordtse winkelier Ali Akdemir (39) wordt overstelpt met berichten nadat een foto van de vakantiemededelingen op zijn winkelruit in de krant stond. Op die briefjes is te lezen dat hij is ‘zwemmen, lekker eten, dansen, drinken’ en ‘misschien de liefde bedrijven’ in Turkije.