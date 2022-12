Hoe bereik je mensen met schulden? ‘Accepteer hulp bij huurachterstand of je staat binnenkort op straat’

Papendrech­ter (28) pleegt misdrijf na misdrijf ‘met het gemak waarmee anderen patatje bestellen’

,,Het is niet best met u.” Eén blik op zijn strafblad was voor de rechters maandag genoeg om hun conclusie te trekken over de 28-jarige R.R. uit Papendrecht. Die stond daar amper een jaar na zijn laatste veroordeling weer terecht voor een reeks misdrijven.

16:16