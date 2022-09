Hoe de crisis in Oekraïne hulpverleners in deze regio meteen op scherp zette: ‘Was een heksenketel’

Jarenlang woonden Rob en Dick in hun winkel: ‘Geen standaard woning, alles is open’

Vijftien jaar lang was ‘Wonen in de Winkel’ een begrip in de regio. Maar de Dordtenaren Rob Viergever en Dick Leendertse stoppen ermee. Hun imposante pand midden in de Dordtse binnenstad staat voor 685.000 euro te koop. Toch hoeft dit niet het einde te betekenen van de bijzondere winkel: óók het concept is over te nemen.

