Hoe een mobiele hotline Sliedrecht jarenlang van cocaïne voorzag

OV-sta­king verandert Dordrecht in een ‘spookstad’

8:43 De grote staking in het openbaar vervoer is zo goed aangekondigd dat de bus- en treinstations vanochtend nagenoeg uitgestorven waren. Zo zijn er op het centrale station van Dordrecht geen verdwaalde reizigers of boze passagiers, maar alleen een schoonmaker die in alle rust zijn werk kan doen.