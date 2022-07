Hoe gaat het met de vlinders in Nederland? ‘Een vlinder is afhankelijk van wilde planten’

Door de jaarlijkse tuinvlindertelling krijgt De Vlinderstichting inzicht in hoe het gaat met de vlinders in stad en dorp. Die informatie is belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en op klimaatverandering. Dit jaar had De Vlinderstichting besloten om één weekend (half juli) tot tuinvlinderweekend uit te roepen en de telling in drie dagen te houden om inzicht te krijgen in de landelijke stand. Ondanks de kortere duur van de telling zijn er toch ruim 73.000 vlinders waargenomen, met als top drie de dagpauwoog, gevolgd door de atalanta en het klein koolwitje.