Hoe Gerard Schouw als ambassadeur miljoenen euro’s naar de Drechtsteden en Gorinchem wil halen

Dit festival voor jongeren organi­seert de boel deze zomer samen met Big Rivers: ‘Past er perfect bij’

Het jaarlijkse festival in de Dordtse binnenstad, Big Rivers, is in juli als vanouds weer te bezoeken. Althans, niet helemaal als vanouds: het driedaagse festival bundelt dit jaar de krachten met het Monument Festival. En dat brengt flinke veranderingen met zich mee.