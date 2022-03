Hoe voelt het om dementie te hebben? Met deze bril kom je daar achter

In het leven van iemand met dementie blijken gewone dagelijkse zaken soms ingewikkeld en verwarrend. Het leven ziet er heel anders uit. En dat is voor de omgeving vaak lastig te begrijpen. Hierdoor kan het moeilijk zijn om op een goede manier met mensen met dementie om te gaan.

Daarom geeft zorgorganisatie Rivas de training ‘Stap in de wereld van iemand met dementie’ in Sliedrecht, in Partycentrum De Lockhorst. ,,Deelnemers stappen door middel van virtual reality in de belevingswereld van iemand met dementie. Zij kruipen door het kijken van een speciaal ontwikkelde film in de huid van deze mensen”, aldus een woordvoerder.