Hoe Willemsdorp in 200 jaar tijd veranderde van belangrijk plaatsje tot geografisch vlekje op de kaart

DORDT EIGEN-AARDIG Drank maakte ook in 1890 al meer kapot dan je lief was: ‘Ik zal jou vermoorden, net als mijn eerste wijf’

In de kranten in het Dordtse stadsarchief zijn vaak wonderschone verhalen te vinden. En de moeite waard om nog eens verder uit te zoeken. In april 1890 stond in het Dordrechtsch Nieuwsblad een verslag van een rechtszaak dat te mooi is om niet in zijn geheel te plaatsen.

26 oktober