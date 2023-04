Hoera! De otter is terug in de Biesbosch: ‘Een euforisch moment’

MET VIDEO Daar zijn ze dan! Otters laten zich zien in de Brabantse Biesbosch én in Gorinchem

Daar is hij dan! De otter. De boswachters in de Biesbosch kunnen hun geluk niet op. Eindelijk heeft dit roofdier zijn weg naar het natuurgebied gevonden. En daar blijft het niet bij, want ook in Gorinchem is een otter gezien.