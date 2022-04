Hoera! Deze handbalvereniging is 50 jaar en daarom krijgt ze geld en taart

Inmiddels is het een florerende vereniging met zo’n 250 leden, maar dat was twaalf jaar geleden wel anders. ,,Toen stond het voortbestaan van de club op het spel. Twee vrijwilligers, Fia Rook en Renate Witsiers, hebben er in die tijd samen de schouders onder gezet. De grootste uitdaging was om vrijwilligers te vinden voor de vele klussen en taken die binnen een vereniging gedaan moeten worden”, aldus De Ruijter.