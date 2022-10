Hoge energiekosten zorgen voor run op dekentjes: ‘Kunnen bijna heel Dordt van plaids voorzien’

MET VIDEO Dode bij schietpar­tij in Dordrecht, auto doorzeefd met kogels: nog geen verdachte opgepakt

Bij een schietpartij in Dordrecht is zaterdagnacht een dode gevallen. Een auto die geparkeerd stond op de Van den Tempelstraat is doorzeefd met kogels, de bestuurder overleed ter plekke.

16 oktober