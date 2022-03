Hoge energieprijs raakt zwembaden: Duurder kaartje of kouder water?

,,Nog even en we zakken door het ijs of gaan kopje onder”, zegt Van Rijswijk, locatiemanager van Optisport Sportboulevard Dordrecht. Na de coronacrisis zijn de torenhoge gasprijzen, deels als gevolg van de oorlog in Oekraïne, een volgende onvoorziene tegenvaller voor de zwembaden. ,,En we hebben ook nog een ijsbaan. Normaal betaalden we 550.000 euro voor de totale energie-afname per jaar, nu hebben we berekend dat we uit zullen komen op 2 miljoen euro, voor dezelfde hoeveelheid kuub gas. Je kunt er weinig tegen doen”, vertelt Van Rijswijk.