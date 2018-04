Hollywoodster Guy Pearce gespot bij opnames Lyrebird in Dordrecht

Hollywoodster Guy Pearce werd vandaag gespot op de set van de deels in Dordrecht opgenomen film Lyrebird. Hij zou de hoofdrol spelen: die van kunstschilder en meestervervalser Han van Meegeren.

Goed kijken - Pearce heeft voor zijn rol flink in de make-up gezeten. Maar die neus, de kaaklijn en de mond verraden een hoop. De Australische acteur, bekend geworden van de soap Neighbours, speelde onder meer in de films L.A. Confidential en Memento.

De producent van de internationale coproductie NL Film houdt de lippen stijf op elkaar, maar omstanders hebben Pearce al gespot. En ook andere acteurs die in de productie meespelen, doen lang niet zo geheimzinnig. Claes Bang vertelt in een interview met het Deense Ekstrabladet dat hij in de film iemand speelt die onderzoek doet naar kunstenaar Van Meegeren, gespeeld door... Guy Pearce. De Deen noemt het de mooiste rol van zijn leven.

En acteur Andrew Havill zegt op zijn website dat hij momenteel aan het werk is aan de film Lyrebird. ,,We filmen in Londen en Amsterdam, met onder meer Guy Pearce, Claes Bang en Vicky Prieps.''

Dat Pearce in een Nederlandse productie speelt, komt ongetwijfeld ook zijn geliefde goed uit. De Australiër is samen met actrice Carice van Houten. Zij kregen in augustus 2016 zoontje Monte.

Guy Pearce en Carice van Houten.