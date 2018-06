Homo toegetakeld in Dordrecht

Ouders beschuldi­gen voetbalver­e­ni­ging Oranje Wit van racisme

8:00 Een groep ouders beschuldigt de Dordtse voetbalclub Oranje Wit van racisme. Zij hebben besloten hun zoons uit te schrijven. Aanleiding is een diefstal van 200 euro uit een kleedkamer. ,,Er is niemand specifiek beschuldigd en er is geen bewijs, maar onze jongens worden wel in een hoek gezet”, aldus Ali Turktas. Oranje Wit herkent zich niet in de betichting.