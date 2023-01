‘Hond welkom’ meest geturfde wens voor Dordts Stadspark XXL

50 miljoen

Voor het ‘Stadspark XXL’ is 50 miljoen euro gereserveerd en met enige trots meldt Dordrecht dat het groter wordt dan het beroemde Central Park in New York. ,,De achterliggende gedachte: iedere Dordtenaar moet binnen 10 minuten in een groene zone kunnen komen. Want je kunt niet alleen jaar na jaar woningen en voorzieningen toevoegen, het moet ook gezond leven zijn in de stedelijke omgeving’’, zei wethouder Tanja de Jonge (Duurzaamheid en Milieu) daar eerder over tegen het AD.