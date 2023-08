Honderden derdelanders in de regio Dordrecht zijn maandag dakloos: ‘Ze mogen niet in de illegaliteit verdwijnen’

Sloop huurwonin­gen Kraai­hoek-Zuid in volle gang, eind 2023 moet alles weg zijn, is het plan

De sloop van de sociale huurwoningen in Kraaihoek-Zuid in Papendrecht is in volle gang. De eerste huizen zijn al verdwenen en eind december zijn vermoedelijk al de 99 huurwoningen met de grond gelijkgemaakt. Volgend jaar start de bouw van de nieuwe, zuinigere woningen.