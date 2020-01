Hoogbegaafde Mees organiseert gamemiddag ‘voor kinderen zoals hij’

Familielid tikt openstaan­de boete van 984 euro af van man uit ‘s-Gravendeel

11:21 Een 42-jarige man uit ‘s-Gravendeel is gisteravond in Papendrecht door de politie van de weg geplukt, omdat hij nog een boete van bijna 1000 euro open had staan. Dankzij een familielid heeft hij zijn auto niet in hoeven leveren.