Hoogbejaarde (90) beroofd na coronavirus-babbeltruc: ‘Een grove schande’

Metershoog standbeeld Hanneken van Dordrecht moet cadeau voor de stad worden

11:38 De gemeenteraad gaat na de voorjaarsvakantie in beraad over het standbeeld van Gerhard Lentink dat is ontworpen voor op de punt van de Stadswerven in Dordrecht. ,,Het moet niet al te lang duren voordat we hier een besluit over nemen”, aldus wethouder Piet Sleeking.