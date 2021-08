Hoogbejaarde man (90) werd aan de deur beroofd: ‘Elke euro is meegenomen’

Dankzij deze Dordtse dealer rijden er straks tientallen gifgroene deelauto’s door heel het land

18 augustus Trots laten ze hun gifgroene vloot zien voor hun zaak in Dordrecht: Dubbelsteyn De Fonkert is ‘hofleverancier’ van tientallen elektrische deelauto’s voor het bedrijf GO Sharing. Na deelscooters, zet het bedrijf nu ook in op deelauto’s.