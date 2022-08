Horecaondernemer Dries heeft volle terrassen, maar betaalt hoofdprijs: ‘Wat blijft er over van onze omzet?’

Dries Schilten van restaurant Centre Ville aan de Voorstraat in Dordrecht geniet nu van de gezelligheid en de drukte op de terrassen in de stad. ,,De afgelopen twee weken was het aangenaam weer en zaten we redelijk vol’’, zegt hij. ,,Het moet ook niet te warm worden. Toen het vorige maand 39 graden Celsius was, zijn we om vijf uur 's middags dichtgegaan. Niemand kwam nog de stad in. Een aantal horecazaken besloot zelfs om de hele dag gesloten te blijven.’’