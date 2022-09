Hotel Vrieseplein in de startblokken: bouw moet binnen enkele maanden van start

In eerdere plannen zouden in de monumentale loods ook hotelkamers komen. Later zou hij als entree van de parkeergarage dienen, maar die garage ging uiteindelijk niet door. ,,We zijn er onlangs in wezen kijken. Dit is heel mooi cultureel-industrieel erfgoed, waar je echt iets supergaafs van kunt maken”, zegt Fermont.

De overdracht van de gronden van vorige ontwikkelaars Ed Ploegaert en Cees Bakker is inmiddels getekend. Ook het besluit van de gemeente om het woonhuis en de opstallen aan de Cornelis de Wittstraat in erfpacht uit te geven aan Gijzen is onherroepelijk. Verder is een exploitant voor het hotel gevonden. De omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd over de planning.