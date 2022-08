Hotspot! Stan opent zijn exclusieve sneakerwinkel op de Voorstraat

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Dit keer sprak ze met Stan Blokhuis (24), eigenaar bij de nieuwe winkel Kicks & Coffee op Voorstraat 333.

Stan, je spreekt het uit als Sten, opent vrijdag 12 augustus om 12.00 uur de deur van zijn winkel. Kicks & Coffee heeft een splinternieuw concept: schoenen en koffie. Tijdens het passen van je Nike, Yeezy of New Balance kun je een kopje koffie van Giraffe of thee van Het Theewinkeltje drinken. Met dit concept hoopt hij de wereld van de exclusieve sneakers laagdrempelig te maken voor iedereen.

140 paar sneakers

Vanaf mijn vijftiende ben ik sneakerfan”, vertelt Stan. “Iedereen die mij kent, weet dat ik sinds die tijd elke gespaarde cent aan een paar nieuwe schoenen uitgeef. Inmiddels heb ik 140 paar sneakers. Nike is mijn favoriete merk.”



Hoe Stan met de verkoop van sneakers begon? Daar zit een verhaal achter. “Er was een actie om een paar limited sneakers te ‘winnen’. Je moest er wel voor betalen, maar door je in te schrijven kreeg je de kans om de sneakers te kopen. Ik had geluk en won twee paar. Eén paar verkocht ik met winst. Dit sprak me aan en ik begon met particuliere verkoop. Uiteindelijk heb ik zoveel schoenen opgespaard dat ik over voldoende voorraad beschik om een fysieke winkel te beginnen.”



Volledig scherm Het pand van Kicks & Coffee. © Loes van Zanten

Sneakerfan én koffieliefhebber

Naast de liefde voor exclusieve schoenen, is Stan ook een enorme koffieliefhebber. Hij werkte zes jaar als gecertificeerd barista bij Restaurant Post. Hoe leuk zou het zijn om beide hobby’s te combineren? Het concept van Stans winkel was geboren.



“Ik werd getipt dat er een pand op de Voorstraat leegstond. Drie dagen erna heb ik het contract getekend. Er moest flink wat kluswerk gebeuren en daarvoor gaan de meeste credits naar mijn moeder. Zij heeft superveel gedaan. De winkel is vrij smal, dus wil ik zoveel mogelijk ruimte benutten om te kunnen lopen en schoenen te passen.” Omdat de shop in een monumentaal pand zit, was het niet de bedoeling in de muren te boren. Samen met zijn moeder en een klusser heeft Stan een extra wand geplaatst waar de sneakers uitgestald staan. Ik loop zelf een rondje door de winkel en roep dingen uit als: wat gaaf, dat groen fluwelen bankje en die poef. En wat een mooie houten toonbank met afgeronde hoek!



Volledig scherm Stan maakt een koffie. © Loes van Zanten

Horecasetje

Rosalinde, de partner van Stan, is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de opening van de coffeecorner. Het stel heeft elkaar achter de bar bij Post leren kennen en ze zijn een echt horecasetje. Verschillende nieuwsgierige voorbijgangers zien dat er wat gaande is in het pand en maken foto’s. Ze worden uitgenodigd om alvast een kijkje te nemen en Stan vertelt enthousiast over het concept en assortiment. Er zijn sneakers voor heren, dames en kinderen te koop.

Grootste fans

Over kinderen gesproken: Stan is ook nog bezig met zijn deeltijdopleiding aan de PABO. Een paar dagen per week staat hij voor de klas op de Statenschool. “De kinderen uit mijn klas zijn momenteel mijn grootste fans”, zegt hij lachend. “Ze bieden dan ook graag hulp aan en vragen of ze reclame kunnen maken of mogen flyeren voor de opening van de zaak. Ik kijk echt uit naar vrijdag.”

Winactie

Tijdens het openingsweekend heeft Stan een toffe winactie. Bij aankoop van een paar sneakers in de winkel of op Instagram verloot hij twee cadeaubonnen, elk ter waarde van 100 euro. Kijk voor de spelregels op de website.



