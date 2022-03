Houtman óók in Alblasserdam aan de slag als informateur: pijn van breuk wegnemen

Rinus Houtman, voormalig waarnemend burgemeester van Nieuw-Lekkerland en Leerdam, gewezen gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland, heeft er twee klussen bij: behalve in Vijfheerenlanden treedt hij de komende tijd ook op als informateur in Alblasserdam.