Huibert is altijd aan het rommelen: ‘Van oude plankjes iets leuks maken is het mooiste dat er is’

COLUMN Te vroeg voor Zwijn­drecht… wél begrijpe­lijk

Wat goed is komt snel en gáát vaak ook weer snel. Was dat de eerste gedachte die in mij op kwam toen ik hoorde dat burgemeester Hein van der Loo, na nog niet eens vier jaar in functie, de gemeente Zwijndrecht alweer gaat verlaten? En dat terwijl je van een burgemeester toch bést wel mag verwachten dat hij (of zij) minstens één ambtstermijn van zes jaar gaat vol maken?

20 januari