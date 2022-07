Huis huren in Dordrecht: dit betaal je nu voor een huurwoning in de vrije sector

indebuurtEen terrasje pakken met uitzicht op de Oude Maas, de natuur opzoeken in de Biesbosch of genieten van de gezellige sfeer van de Vriesestraat. Wonen in Dordrecht is hartstikke gezellig. Wil jij dit ook? Dan is het goed om te weten wat je nu gemiddeld aan huur betaalt.

Uit onderzoek van Pararius blijkt dat nieuwe huurders in Dordrecht gemiddeld 14,82 euro per vierkante meter betalen. Dat is een verschil van 1,36 euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen betaalden nieuwe huurders 13,46 euro. Als je nu een huurwoning van 70 vierkante meter wilt, betaal je 1.037 euro. Voor een huurwoning van 90 vierkante meter is dit 1.333 euro.



Woningplatform Pararius analyseert elk kwartaal de huurprijzen van woningen in Dordrecht en de rest van het land. Belangrijke toevoeging: dit gaat alleen om de vrije sector.

De landelijke cijfers

De cijfers van Dordrecht liggen lager dan de landelijke cijfers. Nieuwe huurders zijn landelijk gezien gemiddeld 17,04 euro per vierkante meter kwijt per maand. Dat is meer dan een jaar geleden, maar minder dan in het eerste kwartaal van 2022. Toen betaalden nieuwe huurders gemiddeld 17,18 euro per vierkante meter.

Op zoek naar een huurwoning in Dordrecht

Zie jij het ook wel zitten om de verhuisdozen uit te pakken in een huurwoning in Dordrecht? Een geschikte stek vinden is niet altijd makkelijk, maar hier zijn wat tips.

- Als je een huurwoning zoekt kun je onder andere aankloppen bij Trivire, Woonbron of Woonkracht10.

- Op verschillende plekken worden momenteel nieuwe huurwoningen gebouwd, waaronder in Land van Valk en Amstelwijck Park.

- Je kunt ook een berichtje sturen of het aanbod bekijken op een Facebookgroep, zoals deze groep.

