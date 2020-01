Huis van Dordts stel is wekenlang onbewoonbaar door een nare ‘kwajongensstreek’

Parkhuis krijgt ‘koppelbed­den’ zodat dierbaren samen kunnen slapen

9:15 Het Parkhuis in Dordrecht heeft sinds deze week twee koppelbedden in het bezit. Daarmee is het mogelijk om een eenpersoonsbed om te vormen in een ‘tweepersoonsbed’. Het verpleeghuis is blij met de gift. ‘Wanneer mensen ziek zijn en niet meer bij elkaar kunnen wonen, blijft nabijheid heel belangrijk.’