Huis van Geertje (89) in Zwijndrecht verwoest door vuurpijl: ‘Gelukkig zijn de foto's gered’

Nietsvermoedend zat Geertje Sekan op oudjaarsdag in haar huis aan de Professor Mekelstraat in Zwijndrecht toen ineens de brandmelder begon te loeien. ,,Hoe kan dat nou, dacht ik. Ik had niets op het vuur staan, dus ik snapte er niets van.’’ Zij had op dat moment nog niet in de gaten dat de zolder van haar seniorenwoning in lichterlaaie stond.