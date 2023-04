Huis van Stad en Regio kost dik 126 miljoen: goed besteed of had het ook voor minder gekund?

Clubrepor­ter Jan van Dalen (76) gunt Ben Mierop (32) ook titel met Heerjans­dam: ‘Herinne­rin­gen voor het leven’

Koploper Heerjansdam leek achtervolger RVVH zaterdag op zeven punten te gaan zetten, maar in het slotkwartier draaide de topper in het regenachtige Ridderkerk nog om: 2-1. Zo wacht Heerjansdam-trainer Ben Mierop (32) nog een zware klus om in de voetsporen te treden van Jan van Dalen (76), die al sinds 1976 bijna altijd van de partij is.