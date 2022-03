Huisjesmelkers gedwarsboomd in Dordrecht: wie een huis koopt moet er vanaf nu zélf in gaan wonen

Beleggers die woningen opkopen om ze daarna tegen woekerprijzen te verhuren, moet het zo moeilijk mogelijk worden gemaakt, besloot de Dordtse gemeenteraad eind vorig jaar. Want door die beleggers maken anderen, starters en doorstromers, minder kans op een eigen huis, in een toch al krappe woningmarkt.

Dordrecht kiest er net als veel andere gemeenten voor om de regeling in álle wijken in te voeren

Sinds dit jaar hebben alle gemeenten in Nederland mogelijkheid om een opkoopbescherming door te voeren. Verscheidene gemeenten maken gebruik van de regeling, Dordrecht kiest daar ook voor. Dit geldt wél alleen voor woningen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. In de praktijk betekent dit dat alle woningen met een verkoopprijs tot ruim 400.000 euro onder de regeling vallen.

,,Dordrecht kiest er net als veel andere gemeenten voor om de regeling in álle wijken in te voeren. In Dordrecht komen in alle wijken woningen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro voor. Ook wil het college een waterbedeffect voorkomen: als je opkoopbescherming in enkele wijken invoert, zullen opkopers zich op de andere wijken richten.”