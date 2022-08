Huldiensten rukken massaal uit naar Groothoofd voor persoon te water, maar het was een... strandbal

Die melding kwam rond kwart over tien binnen in de meldkamer, waarna niet alleen de brandweer en de politie uitrukten naar het drierivierenpunt tussen Papendrecht, Zwijndrecht en Dordrecht. Ook een traumahelikopter vloog direct naar de plaats van het incident en ook twee duikteams werden voor de zekerheid opgeroepen.

Opgelucht adem halen

Zij konden uiteindelijk al vrij snel hun spullen weer inpakken, want het bleek niet bepaald om een persoon te gaan. Omstanders hadden een strandbal aangezien voor een drenkeling, waarna iedereen opgelucht adem kon halen.

Het is niet voor het eerst dat de hulpdiensten met groot materiaal uitrukten naar het havengebied in de stad voor een - naar later bleek - loze melding.In april gebeurde dat ook al. Toen werd een drijvende vuilniszak aangezien voor een drenkeling.