Hulp aan kwetsbare zwangeren moet beter: 'Zelf zullen ze er niet zo gauw over beginnen’

VIDEO Baby van Rineke en Leon werd slechts acht maanden: ‘Dokters hadden dit nog nooit gezien’

Baby Tijme was nog geen acht maanden oud toen zijn ouders Rineke (36) en Leon (39) hem moesten laten gaan. Hun wereld stortte in, dromen spatten uiteen. Maar zijn korte leven bracht ook veel goeds: dagboekjes speciaal voor mensen die iets soortgelijks meemaken. ,,Je komt in zó’n heftige rollercoaster terecht als je kindje te vroeg, te klein of ziek wordt geboren.”

22 februari