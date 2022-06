Hulpverleners verloren contact met arme mensen door corona: ‘Er moeten mensen tussen wal en schip gevallen zijn’

Nieuw medisch centrum strijdt tegen wachtlijs­ten ziekenhuis: ‘Bij ons kunnen mensen snel terecht’

Patiënten moeten soms lang wachten op een relatief eenvoudige ingreep in het ziekenhuis. Het nieuwe Tulp Medisch Centrum in Zwijndrecht springt in dit gat. ,,Bij ons kunnen mensen snel terecht.’’

