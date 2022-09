IHC schrapt honderden banen en zet scheepswerf in slaapstand: ‘Te weinig opdrachten voor grote schepen’

Pijpenleg­ger vanjewel­ste plonst bij megawerf IHC in het water: ‘We zijn ongeloof­lijk trots’

Bij scheepsbouwer Royal IHC in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel wordt het ene na het andere bijzondere vaartuig in het water geduwd. Dit keer was het de beurt aan de pijpenlegger Amazon, die van alle markten thuis is. Normale stroomlijnen, exportlijnen en pijp-in-pijpconstructies, variërend in grootte van 4,5 tot 25 inch in diameter, Amazon handelt deze af alsof het plastic rietjes zijn.

13 september