IJsclubs stellen fotomateriaal beschikbaar voor expositie ijspret in museum Het Voorhuis

Deze Dordtse onderne­mers openen op 1 oktober een nieuwe zaak in het oude pand van het Theewinkel­tje

Het nieuws dat Monique Blom is gestopt met haar fysieke winkel het Theewinkeltje in de Dordtse binnenstad, is ook Bertine (55) en dochter Maud (26) van Leeuwen niet ontgaan. Moeder en dochter namen het pand over en openen er op 1 oktober een interieurwinkel. ,,Mensen moeten wat meer durven in huis.’’

24 september