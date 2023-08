IJssalon La Venezia bij beste vijf van Zuid-Holland

Sluiting coffeeshop Asilah terecht? ‘Werkt alleen maar in voordeel daders’

Is de tijdelijke sluiting van Coffeeshop Asilah gerechtvaardigd? De (loco)burgemeester besloot dat Coffeeshop Asilah in Dordrecht twee weken dicht moet blijven vanwege ‘verschillende incidenten’. Zo hoopt de gemeente ‘de openbare orde te herstellen en rust te laten terugkeren in de omgeving’. ‘Dit werkt dus alleen maar in het voordeel van degene die de bedreigingen doet.’