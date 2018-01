'Ik schaamde me kapot over mijn 'fuckup''

Hoe is het nu met..? Na rampjaar zicht op herstel van de ruiten

6 januari Het was en zeer bewogen jaar voor Jan Ligtenberg van de Dordtse Stadslandbouwkas. In mei werd z’n huis naast de kas leeggeroofd, in juni werd hij overvallen, vastgebonden en mishandeld en in oktober werden in zijn kas een woonwagen en een keet in brand gestoken. En dat is hem, begrijpelijk, niet in de kouwe kleren gaan zitten. Lichtpuntje: de gemeente betaalt mee aan het herstel van de kas.