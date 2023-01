Ik weet mijn woord van het jaar al: ‘gelukszoeker’

COLUMN Zó veel bestuur­lijk dralen en falen rondom deze rioolkast is gemeente onwaardig

Ik had niet verwacht dat ik nóg een column zou schrijven over die rioolkast aan de Hazelaarlaan. Die had daar, zo besloot een rechter vorig jaar al, niet meer mogen staan, maar als gevolg van bestuurlijk dralen en falen staat hij er nog steeds.

