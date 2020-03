Imitator Dimitri krijgt reactie van Martien Meiland: ‘Ik vind het een hele eer dat je me nadoet’

Met het Instagramaccount Martienkantine kruipt Dimitri in de huid van Meiland. ‘De chaos was weer compleet’, laat Doorn vandaag weten op zijn Instagrampagina. Zijn account werd in korte tijd steeds populairder, mede door dit interview met het AD. Dimitri had zijn grote voorbeeld nog niet persoonlijk gesproken, daar kwam gisteren verandering in. ,,Moet je luisteren Dimitri, ik vind het helemaal niet vervelend dat jij mij nadoet. Ik vind het een hele eer”, vertelt Meiland hem op de radio. Eerder vertelde Meiland aan Radio 10: ,,Ik moet je eerlijk bekennen dat hij het zo goed doet! Ik hoor gewoon mezelf.”